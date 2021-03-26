В Татарстане зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях
В Татарстане зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина
135 случаев заболевания выявлено среди школьников, 159 — студентов, 217 — педагогов. Все случаи являются единичными. Под наблюдением 10 очагов в оргколлективах.
На сегодня школьники находятся на каникулах, работают пришкольные лагеря и загородные лагеря. За сутки в пришкольные не допущено 6 детей, случаев короны в лагерях нет, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
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