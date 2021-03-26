Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях

10:21, 26.03.2021
В Татарстане зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрирован 501 очаг коронавируса в учебных заведениях. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина

    135 случаев заболевания выявлено среди школьников, 159 — студентов, 217 — педагогов. Все случаи являются единичными. Под наблюдением 10 очагов в оргколлективах.

    На сегодня школьники находятся на каникулах, работают пришкольные лагеря и загородные лагеря. За сутки в пришкольные не допущено 6 детей, случаев короны в лагерях нет, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем