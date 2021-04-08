В Казани появится R&D-центр Huawei

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Компания Huawei Technologies собирается открыть в Казани свой пятый исследовательский центр в России. Об этом заявил главный директор по инвестициям Huawei в России и Восточной Европе Григорий Лещенко на венчурном форуме в Казани, сообщил «Интерфакс».

«В России у нас четыре исследовательских центра, планируем открывать его в Казани скоро», — сказал Лещенко.

Подобные центры Huawei уже открыл в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее компания Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Цена наиболее бюджетной комплектации — около $2,8 тысячи.



Алексей Нечаев