Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за высадку детей из транспорта

Во вторник, 6 апреля, Госдума приняла во втором чтении проект закона об административной ответственности за высадку детей без билета из общественного транспорта. Это касается детей, которые едут без взрослых, сказано на сайте Госдумы.



Так, согласно поправкам, если водитель заставит не оплатившего проезд ребенка выйти из общественного транспорта, он будет оштрафован на пять тысяч рублей. Поправки предусматривают штраф для кондукторов и контролеров в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

«Высокие штрафы за высадку ребенка из транспорта позволят предотвратить возможные трагические последствия таких действий», — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: kazantransport.ru

В феврале депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении поправки, запрещающие выводить детей до 16 лет из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Закон вступил в силу в марте.

Маргарита Головатенко