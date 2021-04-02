Хоккеисты «Ак Барса» получат по 9 млн рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина

Хоккеисты «Ак Барса» получат по 9 миллионов рублей каждый, если смогут выйти в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что казанский клуб выплатил своим игрокам по 6 млн рублей за победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

Таким образом, в случае попадания казанцев в финал, «Ак Барс» на премиальные потратит свыше 300 млн рублей, что составит 30% от всего зарплатного фонда хоккеистов. По установленным правилам КХЛ, под потолком зарплат не учитываются бонусы, которые могут быть не более 20% от всего фонда. При этом в эту сумму не включаются премии за выход в финал.

Фото: realnoevremya.ru

Чуть больше премиальных за выход в финал Кубка Гагарина получат хоккеисты СКА. Питерским игрокам, по данным источника, обещали по 10 млн рублей за победу в серии с ЦСКА. Московские «армейцы», в свою очередь, получат премию только в случае победы в финале Кубка Гагарина, при чем в размере до 1 млн долларов.

Напомним, первый матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоится 3 апреля в Казани. Накануне казанцы представили новый логотип, на который получили неоднозначную реакцию со стороны игроков команды.