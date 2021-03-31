Береженого стекло убережет: какие смартфоны защищают татарстанцы

Фото: пресс-служба компании Мегафон

Пользователи смартфонов стали больше следить за сохранностью своих гаджетов. По данным Мегафона, в 2021 году страховку оформляет примерно каждый третий покупатель девайса.

Для сравнения, в прошлом году владельцы страховали лишь один из пяти купленных устройств. Чтобы избавить себя от лишних волнений, жители республики страхуют смартфоны от кражи, попадания воды и других повреждений. Чаще всего покупатели оформляют страховку на оборудование: Samsung Galaxy M31, XiaomiRedmi 9A и Apple iPhone 11.

Обычно гаджеты подвергаются повреждениям, выскальзывая из рук. Примерно у трети смартфоны вылетают из кармана, четверть забывает о телефоне при вставании, а менее 10% разбивали смартфоны, бросив их в стену. Каждый второй владелец девайса хотя бы однажды повреждал его экран.

Татарстанцы достаточно бережно относятся к своим смартфонам. Здесь четверть продаж аксессуаров приходится на защитную атрибутику, более 70% из которых составляют стекла. По данным Мегафона, стекла покупают в 44 раза чаще, чем пленки. Особенно беспокоятся об экранах владельцы смартфонов Xiaomi Redmi 9A/9C, Samsung Galaxy A01 Core, Samsung Galaxy М31.

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