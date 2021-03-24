Ирека Салихова освободили от обвинений в выводе активов из нижнекамского нефтетрейдера на 2 млрд

Арбитражный суд Татарстана постановил не привлекать к ответственности председателя совета директоров ГК «Ядран-Ойл» и богатейшего депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова, а также директора его компании Дамира Мадьярова и подконтрольное им «Альянс Ойл» и ликвидированное «Трейд Ойл» — по иску конкурсного управляющего «Крекинг-Проф».

Ирека Салихова обвиняли в выводе средств из нижнекамского нефтетрейдера на 2 млрд. Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд не нашел признаков неравноценного встречного исполнения по соглашениям о перемене лица в обязательстве по договорам финансовой аренды (лизинга). Не усмотрел он и аффилированности АО «Ядран-Ойл» с должником «Крекинг-Проф» через Игоря Васильева и не был убежден, что сделки обанкроченной нижнекамской компании-нефтетрейдера с «Ядран-Ойлом» были притворными.

Параллельно суд отказал в признании сделок на 2 млрд рублей недействительными. Напротив, он нашел достаточно доказательств встречного исполнения обязательств по оспариваемым платежам и выявил, что поставки нефтепродуктов в адрес «Крекинг-Профа» со стороны связанных компаний были реальными, и сделки эти не носят характер «мнимых» или заведомо убыточных. Иными словами, конкурсный управляющий «Крекинг-Профа» считал причиной банкротства действия по выводу из компании средств в размере 2 млрд рублей в результате неких подковерных махинаций Васильева с Салиховым. Суд же не признал действия компаний причиной банкротства: нефтепродукты были ими поставлены в «Крекинг-Проф», последний хоть и смог за них расплатиться, но стал банкротом.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова