Ирек Салихов и Ко очистились от обвинений в выводе активов

С решением согласился и арбитражный управляющий, который инициировал разбирательство

Арбитражный суд Татарстана постановил не привлекать к ответственности председателя совета директоров ГК «Ядран-Ойл» и богатейшего депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова, а также директора его компании Дамира Мадьярова и подконтрольное им «Альянс Ойл» и ликвидированное «Трейд Ойл» — по иску конкурсного управляющего «Крекинг-Проф». Как выяснило «Реальное время», суд отказал в удовлетворении заявления, так как не нашел доказательств того, что сделки обанкроченной нижнекамской компании-нефтетрейдера с «Ядран-Ойлом» были притворными. Представители компании Салихова приветствовали решение суда, с которым уже согласился и ныне экс-конкурсный управляющий нижнекамского банкрота.

Как Ирека Салихова обвиняли в выводе средств из нижнекамского нефтетрейдера на 2 млрд

Напомним, «Крекинг-Проф» было признано банкротом в начале 2020 года, а 29 мая прошлого года в отношении компании была введена процедура конкурсного производства, впоследствии назначенный конкурсником Денис Казанцев, представляя интересы компании, подал иск к «Трейд-Ойл» (бывшее АО «Ядран-Ойл»), а также к богатейшему депутату Госсовета Татарстана Иреку Салихову, владельцу нефтетрейдера «Ядран-Ойл», и к ее руководителю Дамиру Мадьярову.

В 2019—2020 годах «Ядран-Ойл» претерпел реорганизацию стал «Трейд-Ойлом», который затем преобразовался и разделился на четыре компании: ООО «Магистраль», ООО «Вест ЛТД», ООО «Девелопмент+» и ООО «Астор», к которым также были предъявлены иски. Сейчас «Ядран Ойл» представляет собой уже не единое юрлицо, а группу компаний.

По мнению Казанцева, перед банкротством «Крекинг-Профа» имели место «мнимые сделки» ради «транзитных операций»: якобы, «Трейд-Ойл», Салихов и Мадьяров вывели из «Крекинг-Профа» средства на 2 млрд рублей, в результате чего компания и обанкротилась. Как заявлял в суде Казанцев, это стало возможным из-за «аффилированности» совладельца компании Игоря Васильева, действия которого были направлены на создание «искаженных, искусственных договорных правоотношений в целях неуплаты налогов и причинения ущерба кредиторам».

«Крекинг-Проф» было признано банкротом в начале 2020 года, а 29 мая прошлого года в отношении компании была введена процедура конкурсного производства. Фото: rbix.ru

Откуда взялись эти миллиарды, и при чем тут «Ядран-Ойл»

Васильев не согласился с требованиями иска и заявлял в суде: сделки были вполне реальными и отражали обычную хозяйственную деятельность компании. Представитель Салихова также заявил, что причинения ущерба должнику с его стороны не было. Тем не менее конкурсный управляющий уверял суд в обратном и ссылался на заключение должником и контролирующим должника контрагентом АО «Ядран-Ойл» сделок по выводу активов, сделок, «носящих транзитный характер, что привело к неплатежеспособности должника».

Казанцев требовал признать недействительным целый ряд операций. В их числе операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Крекинг-Проф» в адрес «Ядран-Ойл» в размере аж 1,9 млрд рублей и в адрес «Альянс Ойл» на сумму, превышающую 300 млн рублей.



Арбитражный суд, однако, не нашел признаков неравноценного встречного исполнения по соглашениям о перемене лица в обязательстве по договорам финансовой аренды (лизинга). Не усмотрел он и аффилированности АО «Ядран-Ойл» с должником «Крекинг-Проф» через Игоря Васильева. Да, действительно, Васильев, помимо того, что владел половиной ООО «Крекинг-проф», владел также 25% ООО «Президент» (тоже нижнекамская фирма), а компания «Президент» была среди учредителей АО «Ядран-Ойл» в 2018 году наряду с Иреком Салиховым: она вложила 40 тыс. рублей в уставный капитал, а Салихов — 30 тысяч. Всего в составе «Ядран-Ойла» было 16 учредителей, включая родственника президента РТ Расуля Минниханова. Однако суд в итоге не нашел лицевых счетов Васильева и ООО «Президент» в реестре держателей ценных бумаг АО «Трейд-Ойл», в который превратилось «Ядран-Ойл» в прошлом году.

Параллельно суд отказал в признании сделок на 2 млрд рублей недействительными. Напротив, он нашел достаточно доказательств встречного исполнения обязательств по оспариваемым платежам и выявил, что поставки нефтепродуктов в адрес «Крекинг-Профа» со стороны связанных компаний были реальными, и сделки эти не носят характер «мнимых» или заведомо убыточных. Иными словами, конкурсный управляющий «Крекинг-Профа» считал причиной банкротства действия по выводу из компании средств в размере 2 млрд рублей в результате неких подковерных махинаций Васильева с Салиховым. Суд же не признал действия компаний причиной банкротства: нефтепродукты были ими поставлены в «Крекинг-Проф», последний хоть и смог за них расплатиться, но стал банкротом.

Арбитражный суд не усмотрел аффилированности АО «Ядран-Ойл» с должником — компанией «Крекинг-Проф». Фото: Максим Платонов

Каково было финансовое состояние нижнекамского нефтетрейдера к моменту банкротства

Если посмотреть финансовую отчетность нижнекамской компании, можно заметить, как кредиторская задолженность (долги компании перед поставщиками и прочими контрагентами) с 2013 по 2019 год выросли в 35 раз, составив к началу 2020 года уже 717,6 млн рублей. Одновременно в последние два года «Крекинг-Проф» набрал долгосрочных заемных средств на 160 млн рублей. При этом даже оборотных активов у компании к 2020 году было не более 1 млрд рублей, а основных средств всего на 57 млн рублей. Обороты же компании именно в 2019 году резко рухнули — сразу в 15 раз, с 3,8 млрд рублей до 245,7 млн рублей (последние договоры со связанными компаниями, к слову, датируются 2018 годом).

В результате когда-то прибыльный нефтетрейдер в 2019 году показал убыток на 1,6 млн рублей, и в 2020 году не смог «выплыть», так как не в состоянии был расплатиться по долгам перед контрагентами — компании самой были должны примерно 600 млн рублей, и даже если бы их вернули — их бы не хватило: только краткосрочных обязательств у компании к началу 2020 году было на 1 млрд рублей.

К слову, у «Трейд-Ойла» убыток к началу 2020 года составлял уже почти 800 млн рублей при выручке в 5 млрд рублей. Сама компания была должна поставщикам более 1,5 млрд рублей — ей же были должны всего на 650 млн. И это при том, что годом ранее, еще называясь «Ядран-Ойл», она показала прибыль в полмиллиарда рублей, правда, к тому моменту нефтетрейдер был должен уже 2 млрд рублей, а с учетом заемных банковских средств — почти 3 млрд.



К «Крекинг-профу» предъявили требований на 620 млн рублей — на ту же сумму арестовали имущество Салихова и партнеров

Напомним, в сентябре 2020 года в рамках судебного разбирательства конкурсный управляющий даже смог добиться наложения ареста на имущество Ирека Салихова и Дамира Мадьярова, а также еще четырех компаний (ООО «Магистраль», ООО «Вест ЛТД», ООО «Астор», ООО «Девелопмент+» (на эти юрлица тогда уже была разделена «Трейд Ойл») в размере 620 млн рублей. Салихов и Мадьяров тогда подали апелляционную жалобу.

«Крекинг-Проф» занимался оптовой торговлей ГСМ и их транспортировкой. Фото: 2gis.com

На компанию «Крекинг-Проф», занимавшуюся оптовой торговлей ГСМ и их транспортировкой, уже в середине 2019 года в Арбитражный суд Татарстана поступил иск о банкротстве. В числе кредиторов компании были «Солид Банк» с требованиями на 102 млн рублей, нижнекамская нефтеторговая компания «Нафта трейд» с требованиями на 111,5 млн рублей, «Промсвязьбанк» с требованиями на 60,5 млн рублей. Наиболее крупным кредитором стала компания «Стандарт-Ойл» из Казани с требованиями на 319 млн рублей.

Общий объем требований, включенных в реестр кредиторов, превысил 620 млн рублей, и суд в рамках обеспечительных мер накладывал арест на имущество Салихова и Мадьярова на эту сумму. Но еще до решения суда об их непричастности арест им удалось оспорить.

В самой компании «Крекинг-Проф» заявляли, что к банкротству привели крупные задолженности со стороны контрагентов — в отдельных случаях свыше 100 млн рублей. В качестве должника называли в том числе и упомянутую выше «Нафта трейд». Сыграло свою роль и падение «Татфондбанка» — в компании заявляли, что «Крекинг-Проф» кредитовался там, затем долг был продан «Радиотехбанку». Сами учредители нижнекамской компании Васильев и Иванов также были признаны судом личными банкротами из-за поручительств по долгам их компании — на банкротство подало АСВ от лица «Радиотехбанка». В отношении Иванова была введена процедура реструктуризации долгов, в отношении Васильева — процедура реализации имущества.

Конкурсный управляющий Казанцев рассказал «Реальному времени», что с середины 2020 года уже не занимается банкротством «Крекинг-Профа», его сменила Екатерина Бурнашевская. Однако он признал — сейчас сделки, считавшиеся к моменту подачи ходатайства спорными, уже не выглядят таковыми даже в его глазах.

— Там был просто спорный момент по поставкам нефтепродуктов, и впоследствии все соответствующие документы, их подтверждающие, были представлены — они действительно были реальными. Мне на тот момент просто бывший руководитель «Крекинг-профа» не передал их, и поставки эти были под вопросом, — объяснил Казанцев.

Нынешний конкурсник Екатерина Бурнашевская комментировать ситуацию не стала. В пресс-службе ГК «Ядран Ойл» поприветствовали решение суда.

— Недействительность указанных сделок была положена в основу заявления Д.С. Казанцева о привлечении И.Ф. Салихова и других лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Крекинг-Проф». В результате объективного судебного разбирательства Арбитражный суд изучил представленные документы и установил факт реальности поставок. В удовлетворении заявлений арбитражного управляющего судом отказано, — отметили представители «Ядран-Ойла».