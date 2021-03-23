Минстрой РФ допустил рост цен на жилье

В связи с повышением цен на строительные материалы в конце 2020-го в России вскоре может подорожать и жилье, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.



По его словам, в каждом из субъектов страны цены выросли неоднородно, и у этого могут быть разные причины, поэтому ситуация требует анализа. Он сообщил, что еще не исчерпан комплекс связанных с повышением цен ситуаций: «если брать металл, то это вторая половина 2020 года. То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии».

Напомним, в России выросли цены на недвижимость в связи с ажиотажным спросом на льготные ипотечные кредиты. Сперва изменения в цене коснулись первичного рынка, а затем и вторичного.

Фото: realnoevremya.ru

В марте «Реальное время» публиковало материал о том, почему ЦБ РФ неожиданно повысил ключевую ставку.

Маргарита Головатенко