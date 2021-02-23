Планы Ford отказаться от дизельных моторов угрожают выпуску Transit в России

Планы руководства американского концерна Ford по отказу от выпуска дизельных моторов могут стать угрозой для производства моделей Transit, которые разрабатывались для российского рынка.



В компании планируют выпускать электрифицированные моторы и полностью отказаться от производства дизельных агрегатов уже через 6 лет. Для этого нужна модернизация производственных линий и обучение сотрудников новым технологиям.

Еще Ford планирует сделать модель Transit подключаемым гибридом или же полностью электрическим автомобилем. Полная электрификация бренда обойдется компании не менее чем в $22 млрд. Однако это не пугает американских производителей. Более того, в компании уверены, что электрокары и гибриды будут востребованы и компенсируют все траты, поскольку принесут хорошую прибыль, сообщает портал car.ru.

Фото: sollersford.ru

Ранее сообщалось, что елабужский «Соллерс Форд» (Ford Sollers) выкупил производственные активы завода двигателей у Ford Motor Company за 1,14 млрд рублей.

На сегодняшний день автомобиль модели Transit остается востребованным — рост продаж Ford Transit в январе текущего года стал лучшим за всю историю в России за январь — в стране реализовали 909 новых автомобилей, что на 157% больше показателя прошлого года.

Маргарита Головатенко