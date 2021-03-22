Российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России запускает меры финансовой помощи для работодателей с целью трудоустройства безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан, сообщается на сайте Кабмина. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 12 млрд рублей. Обязанность по распределению средств возложена на Фонд социального страхования.

Первую часть выплаты организация-работодатель получит через месяц после трудоустройства гражданина, вторую — через три месяца, остальную сумму — через шесть месяцев. По расчетам властей, мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. россиян.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также для безработных правительство запустит программы переобучения и дополнительного профобразования с возможностью дальнейшего устройства на работу. Они будут рассчитаны как на россиян, потерявших работу из-за пандемии, так и на лиц старше 50 лет и женщин с маленькими детьми.

В текущем году образовательные программы смогут пройти не менее 168 тыс. россиян, 126 тысяч из которых смогут в дальнейшем трудоустроиться по полученной профессии. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 млрд рублей, в 2022 году — 7,4 млрд рублей, в 2023 году — 7,4 млрд рублей.

По данным Минтруда РФ на начало марта, в России официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет.



Татьяна Демина