В Казани прошли пикеты в защиту татар в Башкирии и татарского языка

В Казани прошел одиночный пикет в защиту татар в Башкирии. Один из активистов Союза татарской молодежи «Азатлык» вышел на улицу Баумана с плакатом «Татарстан, защити права 1,5 млн татар в Башкортостане».

«Скоро предстоит перепись, и мы опасаемся что татар вновь будут переписывать башкирами, как это уже было ранее. Поэтому, мы требуем от властей республики, согласно 14 статье Конституции более активно поддерживать татар за пределами республик»,— рассказал председатель союза Наиль Набиуллин.

Также на Баумана прошел пикет с требованием вернуть обязательное изучение татарского языка в школах. Активисты «Азатлыка» раздали прохожим около 5 тыс. ленточек с флагом Татарстана в память о референдуме 1992 года, когда больше 61% отдали свой голос за то, чтобы Татарстан стал субъектов международного права.



Ранее в Казани на улице Баумана прошла акция в поддержку закона о домашнем насилии.

Ольга Плешкова