«Ак Барс» повел в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:0

«Ак Барс» дома в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев» (2:1 от) во втором матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Уфимцы первыми открыли счет, когда Петр Хохряков убежал один на один с вратарем после ошибки защитника хозяева. Казанцы отыгрались во втором периоде — Найджел Доус вновь, как в первой игре, «прошил» Юха Метсола хлестким выстрелом в верхний угол ворот.

В оставшееся время до конца третьего периода ни одна из команд не смогла отметиться голом и встреча перешла в овертайм, где успешнее оказались казанцы. Большинство реализовал Станислав Галиев, забросив победную шайбу.

После двух матчей в Казани счет в серии стал 2:0 в пользу «Ак Барса». Теперь команды отправятся в Уфу, где проведут еще две встречи.

Напомним, в первой игре «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:1.