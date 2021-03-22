В Татарстане строится многоквартирный дом с альтернативными источниками энергии
Крупнейший по вводу жилья застройщик Республики Татарстан, компания «Унистрой»,* реализует проект многоквартирного дома с альтернативными источниками энергии. Объект расположен в эко-комплексе «Царево Village»** в 10 минутах езды от Казани.
Для региона это пилотный проект городского жилого дома, реализуемый по данной технологии. В трёхэтажном здании будет 47 квартир. Строительство дома началось в октябре 2020 года.
Проектом предусмотрено сразу 3 альтернативных источника получения энергии: электричество будет вырабатываться солнечными панелями, отопление и горячее водоснабжение от геотермального теплового насоса и солнечных коллекторов.
На крыше экодома будет установлено 38 солнечных панелей, которые будут вырабатывать часть электроэнергии для домовых нужд.
Также для нужд горячего водоснабжения и отопления будет работать система солнечных коллекторов. Вода, нагретая до 60 градусов, будет подаваться в квартиры, а избытки тепла в отопительную систему здания.
Работа новой системы позволит снизить размер коммунальных платежей до 40% по сравнению с традиционными вариантами. На случай непредвиденных ситуаций предусмотрены резервные инженерные системы.
Новый проект будет реализован в соответствии со всеми экологическими стандартами и соответствовать современным тенденциям. Немаловажно, что так называемый углеродный след такого дома значительно сократится.
Сдача проекта запланирована на октябрь 2021 года. Планируется, что дом №4.28 ЖК «Царево Village» станет первым в Татарстане многоквартирным проектом, реализованным с применением альтернативных источников энергии. Половина квартир будет с готовым ремонтом.
Стоимость квартир с предчистовой отделкой начинается от 3 030 000 рублей,*** с ремонтом — от 3 120 000 рублей.****
Подробнее о проекте можно узнать по телефону +7 (843) 207-35-70.
Справка
* По данным Единого ресурса застройщиков по вводу жилья в Республике Татарстан за 2020, 2019, 2018, 2017 годы.
** Застройщик: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте https:// наш.дом.рф.
*** Указана стоимость 1-комнатной квартиры, площадью 35,01 кв. м
**** Указана стоимость 1-комнатной квартиры, площадью 31,27 кв. м
Настоящее предложение не является публичной офертой.
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