В Татарстане строится многоквартирный дом с альтернативными источниками энергии

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Унистрой»

Крупнейший по вводу жилья застройщик Республики Татарстан, компания «Унистрой»,* реализует проект многоквартирного дома с альтернативными источниками энергии. Объект расположен в эко-комплексе «Царево Village»** в 10 минутах езды от Казани.

Для региона это пилотный проект городского жилого дома, реализуемый по данной технологии. В трёхэтажном здании будет 47 квартир. Строительство дома началось в октябре 2020 года.

Проектом предусмотрено сразу 3 альтернативных источника получения энергии: электричество будет вырабатываться солнечными панелями, отопление и горячее водоснабжение от геотермального теплового насоса и солнечных коллекторов.

На крыше экодома будет установлено 38 солнечных панелей, которые будут вырабатывать часть электроэнергии для домовых нужд.

Также для нужд горячего водоснабжения и отопления будет работать система солнечных коллекторов. Вода, нагретая до 60 градусов, будет подаваться в квартиры, а избытки тепла в отопительную систему здания.

Работа новой системы позволит снизить размер коммунальных платежей до 40% по сравнению с традиционными вариантами. На случай непредвиденных ситуаций предусмотрены резервные инженерные системы.

Новый проект будет реализован в соответствии со всеми экологическими стандартами и соответствовать современным тенденциям. Немаловажно, что так называемый углеродный след такого дома значительно сократится.

Сдача проекта запланирована на октябрь 2021 года. Планируется, что дом №4.28 ЖК «Царево Village» станет первым в Татарстане многоквартирным проектом, реализованным с применением альтернативных источников энергии. Половина квартир будет с готовым ремонтом.

Стоимость квартир с предчистовой отделкой начинается от 3 030 000 рублей,*** с ремонтом — от 3 120 000 рублей.****

Подробнее о проекте можно узнать по телефону +7 (843) 207-35-70.

Партнерский материал