В Москве арестован президент ФСБ

В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрея Першина, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным содействия, сотрудник пытался получить от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 млн рублей за решение его проблем, сообщает «Коммерсант».



Следствие установило, что Першин был хорошо знаком с Мелиным и якобы получил информацию из своих источников о том, что против предпринимателя хотели возбудить уголовное дело по факту мошенничества с несколькими земельными участками. В ходе нескольких встреч президент ФСБ убеждал Мелина в том, что он может посодействовать тому, чтобы силовики оставили его в покое, поскольку у него есть хорошие связи, как у бывшего чекиста.

Мелин словам Першина не поверил. Он обратился в ФСБ, и дальнейшие переговоры проходили уже под ее контролем. Чтобы создать видимость законности, Першин предложил предпринимателю заключить с ООО ФСБ договор на оказание услуг и переводить ежемесячно на счет фонда по 1 млн рублей. Мелин перечислил на расчетный счет фонда 100 тысяч рублей в рамках «оперативного эксперимента». После этого Першина задержали. Сейчас его арестовали на два месяца. Першин утверждает, что его оговорили.

Следствие считает, что за всем этим стоял не только Першин, а целая организаторская группа, состав которой до конца не установлен.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко