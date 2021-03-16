В Самарской области ужесточили закон о тишине

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление о внесении изменений в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области». Об этом пишет портал «ВолгаНьюс».

Теперь режим тишины должен соблюдаться не просто для тех, кто находится в многоквартирных домах, но и непосредственно для находящихся в жилых помещениях этого дома. Нарушать покой соседей нельзя, даже пребывая в своей квартире. За несоблюдение норм грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году депутаты Госдумы РФ предложили штрафовать за нарушение тишины в многоквартирном доме на сумму от 3 до 10 тысяч рублей, некоторые эксперты предложили поднять планку до 50 тысяч рублей. Предполагалось, что время тишины в многоквартирных домах будет устанавливаться на уровне отдельных регионов, в зависимости от местных особенностей. Одной из таких особенностей может стать наступление темноты в конкретном субъекте РФ.

