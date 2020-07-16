В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей

Депутаты Госдумы РФ предложили штрафовать за нарушение тишины в многоквартирном доме на сумму от 3 до 10 тысяч рублей, некоторые эксперты предложили поднять планку до 50 тысяч рублей. Проект этого закона нижняя палата парламента рассмотрит осенью.

По словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолия Выборного, в настоящее время собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы, хоть и устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет.

«В итоге у нас нет единой системы, и поэтому у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации. Подготовленный законопроект устраняет эти недочеты», — заявил он в интервью «Парламентской газете».

Предполагается, что время тишины в многоквартирных домах будет устанавливаться на уровне отдельных регионов в зависимости от местных особенностей. Одной из таких особенностей может стать наступление темноты в конкретном субъекте РФ.

В ноябре прошлого года Совет Федерации предложил включить новый в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, которые шумят ночью.

