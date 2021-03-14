IT-эксперт допустил возможность блокировки соцсетей в России

Руководитель IT-компании Innostage Айдар Гузаиров в интервью «Реальному времени» объяснил, что если государство примет решение полной блокировки какой бы то ни было соцсети на территории России — на это найдутся технические возможности. Не спасет даже VPN.

— Говоря с точки зрения специалиста по информационной безопасности, сейчас уровень технологий таков, что соцсети вполне можно будет блокировать и ограничивать к ним доступ, в том числе, и по VPN-каналам. VPN — это же не панацея, и не стоит думать, что тут мы легко обойдем блокировку. Есть пример Китая, который еще в конце 90-х начал двигаться в этом направлении — сейчас это некий образец для многих стран. Пример Китая говорит о том, что технические ограничения на уровне государства — это осуществимо.

Гузаиров считает, что происходившее на этой неделе замедление работы «Твиттера» — это часть комплекса мероприятий по отработке механики регулирования деятельности соцсетей. По мнению эксперта, рано или поздно власти добьются успеха, и имея такой инструмент в запасе, смогут более эффективно, чем сейчас регулировать публикуемый пользователями контент (вернее, побуждать к этому сами сети).

