В Набережных Челнах Масленицу будут праздновать на трех площадках

В Набережных Челнах масленичные гуляния пройдут на трех городских площадках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Праздник «Челнинская Масленица — 2021» начнется в 11:00 на площади Азатлык, в парке Победы и в парке культуры и отдыха поселка ГЭС. Посетителей мероприятия ждут народные игры, конкурсы, хороводы, песни и пляски, выступление творческих коллективов. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

Фото: nabchelny.ru

«Реальное время» ранее публиковало подробную карту празднования Масленицы в Казани. Главная площадка — территория Малого Лебяжьего озера, хедлайнером концерта выступит группа «Вирус». Также празднования пройдут еще на пяти площадках города.



А в день празднования Масленицы, 14 марта, в Казани будет усилена работа общественного транспорта до озера Лебяжье. Для удобства жителей, общественный транспорт, идущий к площадке, будет работать по графику рабочего дня. Добраться до остановки «Лебяжье» можно на автобусах маршрутов №36, №46 и №72. Для владельцев автомобилей будут организованы дополнительные парковочные места со стороны въезда на озеро Глубокое.

