Вице-президент «Трактора» покинул клуб после вылета из плей-офф КХЛ

Вице-президент «Трактора» по хоккейным операциям Олег Усачев покинул команду после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Усачев проработал в «Тракторе» два полных сезона, где курировал трансферную работу команды. За время его работы челябинский клуб лишь в нынешнем году вышел в плей-офф КХЛ, проиграв в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:4).

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

«Мы расстаемся хорошими друзьями», — прокомментировал уход функционер гендиректор «Трактора» Иван Савин.



Ожидается, что Усачев станет новым генеральным менеджером московского «Спартака».

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