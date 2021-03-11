«Ак Барс» начнет второй раунд плей-офф КХЛ 17 марта

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала даты проведения матчей четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина.

Победители конференций по итогам регулярного чемпионата московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» начнут свои серии 17 марта. Также дома они проведут игру 19-го числа месяца. После этого команды переедут в гости, где сыграют 21 и 23 марта. При необходимости также зарезервированы 25, 27 и 29 марта.

Фото: ak-bars.ru

Занявшие вторые места в регулярке СКА и омский «Авангард» начнут второй раунд на день позже.

Напомним, ранее «Ак Барс» в четырех матчах обыграл нижегородское «Торпедо». Соперник казанцев по второму раунду определится чуть позже.