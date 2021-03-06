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В Европарламенте призвали использовать «Северный поток — 2" против России

19:14, 06.03.2021
В Европарламенте призвали использовать «Северный поток — 2
Фото: gazprom.ru

Председатель фракции «Европейской народной партии» Европарламента Манфред Вебер заявил, что «Северный поток — 2" необходимо использовать как инструмент давления на Москву, так как этот газопровод «не в европейских интересах».

Вебер считает, что газопровод позволяет экономически стабилизировать «систему Путина», которая, по его мнению, в огромной степени направлена против Евросоюза и его стран-участниц.

Политик считает, что для Евросоюза «Северный поток — 2" может послужить «рычагом во внешней политике», так как Германия не намерена останавливать его строительство.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

Напомним, работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» продлены до сентября 2021 года. Ранее планировалось завершить их в апреле 2021 года.

В середине февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Северный поток — 2» реализован уже более чем на 95%.

Татьяна Демина
ПромышленностьЭкономика
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