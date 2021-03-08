Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Белоруссии, по результатам которых им стал Виктор Лукашенко.

«Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Белоруссии. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, а также Дмитрия Баскова — членом исполнительного комитета НОК Белоруссии», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, МОК продлил отстранение НОК Белоруссии и его исключение из числа участников всех мероприятий, проходящих под эгидой организации, пишет «Интерфакс».

Виктора Лукашенко, сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, избрали на пост главы НОК 26 февраля. До этого времени он был первым вице-президентом организации. С мая 1997 года НОК возглавлял Александр Лукашенко.