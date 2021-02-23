В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Фото: МВД по РТ

Сегодня в Татарстане на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека. Обстоятельства аварии уточняются.

По предварительным данным, примерно в 11:50 водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Лада», сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Фото: МВД по РТ

Оба водителя, а также два пассажира «Лады» скончались на месте происшествия.

На место аварии выехал прокурор Рыбно-Слободского района РТ Руслан Шакирзянов. Ход процессуальной проверки взят на контроль надзорного ведомства.

Фото: МВД по РТ

На прошлой неделе в Бавлинском районе Татарстана два человека, один из которых 15-летний подросток, погибли в результате столкновения автомобиля Hyundai с фурой. Еще три человека были госпитализированы.

Татьяна Демина