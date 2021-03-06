Эксперт призвал удалить со смартфонов «очень опасное приложение»

Удалить «очень опасное» приложение пользователей Android-смартфонов призвал киберэксперт Зак Доффман. Речь идет о приложении SuperVPN, которое имеет уже более ста миллионов скачиваний. Об этом сообщает Forbes.



Сервис обещает защитить конфиденциальность пользователя и обезопасить его, но, по словам киберэксперта, оно работает наоборот — приложение обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

В исследовательской группе CyberNews в феврале сообщалось о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах и учетными данными пользователей SuperVPN, а еще сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

В CyberNews предупредили, что в онлайн-магазине Google Play есть как минимум шесть подобных приложений.

Фото: pixabay.com

В начале марта «Реальное время» сообщало о появлении на теневых форумах базы данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android. В базе обнаружили адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, в том числе из России. Кроме того, в списке были данные об устройствах пользователей VPN: серийные номера, типы телефонов и бренды.

Маргарита Головатенко