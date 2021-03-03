Юха Метсола: «Игра с «Трактором» мне удавалась, ждем следующий матч»

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал свою игру в матче с «Трактором» (1:3) в стартовом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Голкипер уфимцев не считает себя виноватым в поражении команды.

— Это была первая игра. Непростая серия, соперник повел 1:0. Мы неплохо действовали, но соперник победил. Послезавтра у нас будет много шансов. Думаю, что в первой шайбе я мог спасти команду. По ощущениям, игра мне удавалась. Мы ждем следующий матч, у хоккеистов должна быть короткая память. Второй гол? В такой ситуации сложно понять, кто тебя коснулся. Я доверяю решению судей. Если они сказали, что это хороший гол, значит так и есть, — сказал Метсола.

Фото: vk.com/hcsalavat

Также голкипер ответил на вопрос о своей специфической подготовке к матчам плей-офф. Финский вратарь уменьшил количество индивидуальных тренировок с коллегами по команде и отказался от занятий с тренером вратарей «Салавата Юлаева».

— Это решение тренеров. Все, что происходит в команде, остается в ней. Больше ничего не хочу говорить, — сказал Метсола.

Напомним, ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса заявил, что не винит вратаря команды в поражении от «Трактора». По его словам, ключевым в матче стала отличная игра голкипера соперника Ивана Федотова.

5 марта команды проведут ответный матч в столице Башкортостана. После этого хоккеисты переедут в Челябинск, где состоятся третья и четвертая игры серии.