Приволжская транспортная прокуратура осталась недовольна бутилированной водой в аэропорту Казани

Приволжская транспортная прокуратура выявила нарушения при реализации и использовании питьевой бутилированной воды, а также нарушения в деятельности заведений питания в ряде железнодорожных и аэровокзалах в Приволжском федеральном округе.

Так, на железнодорожных вокзалах «Владимир», «Уфа», «Нижний Новгород» и в аэропортах «Бегишево», «Йошкар-Ола», «Стригино», «Казань» было выявлено отсутствие контроля за условиями хранения еды, централизованного водоснабжения и канализации объектов, где готовится кофе и хот­-доги навынос. Кроме этого, на этикетке бутилированной питьевой воды, используемой для приготовления кофе навынос, не было дат изготовления, информации о номере скважины и какой-либо информации об изготовителе, условиях и сроках хранения питьевой воды.

Фото: realnoevremya.ru

У многих предпринимателей не было и товарно-транспортных накладных и деклараций, документаций на реализуемую питьевую минеральную воду в полиэтиленовой таре.

В аэропорту Нижнего Новгорода утилизировано 69 бутылок с истекшим сроком годности. Всего транспортными прокурорами возбуждено 22 дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение продавцом требований технических регламентов».



Ольга Плешкова