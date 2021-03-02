В Татарстане в апреле введут временное ограничение движения для большегрузов

На территории Татарстана на месяц — с 1 по 30 апреля — ввели временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств в связи с переувлажнением основания дорожной одежды в весенний период. Из-за этого, как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, снижается прочность дорог.



На дорогах снижают допустимую осевую нагрузку, чтобы предотвратить их разрушение. Для дорог Татарстана разрешенная нагрузка на ось — 6 тонн независимо от расположения и количества осей в тележке. Перечень региональных дорог с ограничениями можно узнать на официальном сайте Миндортранса Татарстана в разделе «Деятельность», далее подразделы «Дорожно-транспортный комплекс», «Дорожное хозяйство», «Ограничение движения».

Также с 20 мая по 31 августа на региональных дорогах при температуре выше 32°C для транспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, будут вводить ограничения с 10.00 до 22.00 часов.

В Миндортрансе отмечают, что ограничение движения не предполагает запрет на движение, а только ограничивает допустимые нагрузки на оси транспорта. Помимо этого, ограничение не распространяется на ряд транспортных средств, определенных постановлением Кабмина РТ №372. Сюда входят: пассажирские автобусные перевозки; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений; транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо; перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций; мусоровозы. Еще ограничения не распространяются на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Движение тяжеловесов в период действия ограничений допускается, если на это у владельца транспорта есть специальное разрешение, которое можно получить через сайт госуслуг РТ.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Татарстане этой зимой периодически ограничивали движение большегрузов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, в декабре ограничения вводились на федеральных дорогах М-7 «Волга», Казань — Ульяновск, Казань — Оренбург.

В феврале из-за метели также ограничивали движение на участках трассы М-7 с 735-го по 1169-й км и со стороны подъезда к Ижевску и Перми, по дороге Казань — Оренбург — Акбулак до границы с Казахстаном, а еще на трассах Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 и Казань — Буинск — Ульяновск.

Маргарита Головатенко