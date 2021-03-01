«Нефтехимик» расстался с тремя иностранными хоккеистами

«Нефтехимик» расстался с тремя иностранными хоккеистами команды, сообщает пресс-служба клуба.

Брэндон Макмиллан, Йонас Энлунд и Линус Юханссон досрочно до завершения контрактов покинули расположение нижнекамцев. Соглашения с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с Брэндоном Макмилланом, Линусом Юханссоном и Йонасом Энлундом.



Мы благодарим Брэндона, Линуса и Йонаса за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4ktm3Bfbl1 — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 1, 2021

Все три хоккеиста перешли в «Нефтехимик» по ходу нынешнего сезона. За этот отрезок Макмиллан успел провести 23 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков, Энлунд набрал 13 (3+10) очков в 39 играх, Юханссон — 7 (3+4) очков в 19 матчах.

Напомним, ранее «Нефтехимик» расторг контракт с лучшим бомбардиров команды Либором Гудачеком. Подробнее о причинах массового исхода иностранных хоккеистов из Нижнекамска читайте в материале «Реального времени».