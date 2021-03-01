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«Нефтехимик» расстался с тремя иностранными хоккеистами

22:25, 01.03.2021
«Нефтехимик» расстался с тремя иностранными хоккеистами
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» расстался с тремя иностранными хоккеистами команды, сообщает пресс-служба клуба.

Брэндон Макмиллан, Йонас Энлунд и Линус Юханссон досрочно до завершения контрактов покинули расположение нижнекамцев. Соглашения с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Все три хоккеиста перешли в «Нефтехимик» по ходу нынешнего сезона. За этот отрезок Макмиллан успел провести 23 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков, Энлунд набрал 13 (3+10) очков в 39 играх, Юханссон — 7 (3+4) очков в 19 матчах.

Напомним, ранее «Нефтехимик» расторг контракт с лучшим бомбардиров команды Либором Гудачеком. Подробнее о причинах массового исхода иностранных хоккеистов из Нижнекамска читайте в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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