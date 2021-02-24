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СМИ: «Нефтехимик» расстался с нападающим Либором Гудачеком

14:18, 24.02.2021
СМИ: «Нефтехимик» расстался с нападающим Либором Гудачеком
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек покинул команду. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, стороны расторгли контракт. Ожидается, что Гудачек продолжит карьеру в Швейцарии. Там на словацкого нападающего претендует «Лозанна».

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Гудачек перешел в «Нефтехимик» по ходу нынешнего сезона. Форвард сыграл за нижнекамский клуб 50 матчей и является лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков за результативность.

Напомним, ранее «Нефтехимик» прервал серию из 7 поражений подряд, обыграв «Амур».

СпортХоккей
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