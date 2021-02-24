СМИ: «Нефтехимик» расстался с нападающим Либором Гудачеком
Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек покинул команду. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, стороны расторгли контракт. Ожидается, что Гудачек продолжит карьеру в Швейцарии. Там на словацкого нападающего претендует «Лозанна».
Гудачек перешел в «Нефтехимик» по ходу нынешнего сезона. Форвард сыграл за нижнекамский клуб 50 матчей и является лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков за результативность.
Напомним, ранее «Нефтехимик» прервал серию из 7 поражений подряд, обыграв «Амур».СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым