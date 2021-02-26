В Татарстане в упрощенном порядке зарегистрировали примерно 800 тыс. объектов ИЖС

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Эндже Мухаметгалиева сообщила, что всего в России по упрощенному порядку регистрации было зарегистрировано порядка 13 млн объектов индивидуального жилого строительства. Из них примерно 800 тысяч в Татарстане.

Спикер напомнила, если раньше под дачную амнистию попадали садовые и жилые дома, расположенные на землях садоводства, то теперь в упрощенном порядке можно зарегистрировать не только дома на сельхозземлях, но также дома, расположенные на землях населенных пунктов. Помимо прочего, по упрощенной схеме можно зарегистрировать хозпостройки (гаражи и бани), а также земельные участки, предоставленные до 30 октября 2001 года: до введения современного Земельного кодекса.

— Стоит отметить, что в настоящий момент действуют оба порядка регистрации: упрощенный и уведомительный. В праве собственника выбрать для себя более удобный вариант регистрации права собственности, — отметила Мухаметгалиева.

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Для регистрации права собственности на дачные дома по амнистии нужно предоставить в Росреестр документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером. Подать документы в Росреестр можно по почте с уведомлением о вручении, лично обратившись в орган регистрации прав или в МФЦ, а также в электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составит 350 рублей.

— Обратите внимание, что дачная амнистия подразумевает под собой упрощенный порядок регистрации права собственности, но не упрощенный порядок строительства. — подчеркнула Мухаметгалиева. — Никто не снимает с застройщика ответственности за допущенные нарушения. Если, например, из-за какой-либо постройки возник конфликт с соседом и тот обратился в суд, то суд может и отменить регистрацию и даже обязать застройщика снести объект, возведенный с нарушениями.

Напомним, в Татарстане в 2021 году должны быть сданы в эксплуатацию 8,3 тыс. индивидуальных жилых домов. В республике и еще шести пилотных регионах запустили цифровой сервис строительства домов ИЖС.