Ольга Слуцкер рассказала о планах привезти в Казань Шварценеггера, Дрогбу и Водянову

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер рассказала, кого планирует пригласить на игры 2022 года в Казань. Среди потенциальных гостей Арнольд Шварценеггер.

«Не Шварценеггером единым жива Специальная Олимпиада. И Бимон, и Дрогба, и Наталья Водянова. Множество звезд спорта и шоу-бизнеса, которые считают своим долгом поддержать это движение», — сказала Слуцкер в интервью «Матч ТВ».

Она уточнила, что всего организаторы рассчитывают привезти в Казань 2 000 VIP-гостей, среди которых спртсмены, политики, деятели культуры и т. д.

Фото: : ru.wikipedia.org / IVN News

Напомним, что Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года должны состояться в Казани в следующем январе.



Специальное Олимпийское движение появилось в США в конце 50-х годов прошлого столетия по инициативе сестры президента Джона Кеннеди Юнис Кеннеди Шрайвер, а первые международные спортивные соревнования для людей с ограниченными ментальными возможностями прошли в 1968 году. С тех пор участниками особенного олимпийского движения стали более 3 млн человек с 8-летнего возраста из 180 стран мира.