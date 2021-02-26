Ольга Слуцкер рассказала о планах привезти в Казань Шварценеггера, Дрогбу и Водянову
Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер рассказала, кого планирует пригласить на игры 2022 года в Казань. Среди потенциальных гостей Арнольд Шварценеггер.
«Не Шварценеггером единым жива Специальная Олимпиада. И Бимон, и Дрогба, и Наталья Водянова. Множество звезд спорта и шоу-бизнеса, которые считают своим долгом поддержать это движение», — сказала Слуцкер в интервью «Матч ТВ».
Она уточнила, что всего организаторы рассчитывают привезти в Казань 2 000 VIP-гостей, среди которых спртсмены, политики, деятели культуры и т. д.
Напомним, что Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года должны состояться в Казани в следующем январе.
Специальное Олимпийское движение появилось в США в конце 50-х годов прошлого столетия по инициативе сестры президента Джона Кеннеди Юнис Кеннеди Шрайвер, а первые международные спортивные соревнования для людей с ограниченными ментальными возможностями прошли в 1968 году. С тех пор участниками особенного олимпийского движения стали более 3 млн человек с 8-летнего возраста из 180 стран мира.СпортОбщество Татарстан
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