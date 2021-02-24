Миллер переизбран председателем правления «Газпрома»

Алексей Миллер будет руководить «Газпромом» минимум еще пять лет. Именно на такой срок он переизбран председателем правления холдинга.

«Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет»,— говорится в сообщении компании.

Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года. Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

Таким образом, оказались несостоятельными слухи о возможной отставке Миллера, которые возникают регулярно.

В январе Миллер на виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал завершить газификацию России на 100%. Этот процесс должен занять 10 лет.

