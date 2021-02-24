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Промышленность

Миллер переизбран председателем правления «Газпрома»

15:50, 24.02.2021
Миллер переизбран председателем правления «Газпрома»
Фото: gazprom.ru

Алексей Миллер будет руководить «Газпромом» минимум еще пять лет. Именно на такой срок он переизбран председателем правления холдинга.

«Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет»,— говорится в сообщении компании.

Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года. Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

Таким образом, оказались несостоятельными слухи о возможной отставке Миллера, которые возникают регулярно.

В январе Миллер на виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал завершить газификацию России на 100%. Этот процесс должен занять 10 лет.

ПромышленностьЭнергетикаБизнес
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