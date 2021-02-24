В США предложили запретить GTA из-за участившихся угонов автомобилей

В Соединенных Штатах Америки связали увеличение угонов автомобилей в Чикаго с популярной игрой Grand Theft Auto (GTA).

По мнению политика Маркуса Эванса, угон превратился в нормальное явление в мышлении людей. Он намерен внести на рассмотрение законопроект, который запрещает реализацию GTA на территории штата.

«GTA и другие жестокие игры проникли в сознание нашей молодежи и сделали угон машин нормальным явлением. Угон — это ненормально, и они должны прекратиться», — заявил политик.

Фото: rockstargames.com

Инициативу Эванса раскритиковали в Американской ассоциации производителей игр. Там считают, что связь между GTA и ростом насилия в обществе не имеет доказательств, и предложили политикам более тщательно изучить факторы увеличения количества угонов в штате.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал о возможной дате выхода шестой части легендарной игры GTA.

