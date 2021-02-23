Полиция задержала казанца, подозреваемого в угоне автомобиля у знакомого

В Казани задержали 21-летнего подозреваемого в угоне автомобиля у своего знакомого — полицейские установили, что последний был у подозреваемого в гостях. предполагается, что ранним утром подозреваемый забрал его ключи от машины модели Kia Rio и угнал ее.



Спустя время казанец совершил ДТП на улице Фучика, после чего его задержали полицейские, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

По факту угона машины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в понедельник днем в Казани неизвестный злоумышленник угнал со стоянки автосалона Mercedes-Benz GLЕ 400. Полиция уже обнаружила угнанный автомобиль.

Маргарита Головатенко