«Нефтехимик» прервал серию из 7 поражений, обыграв в овертайме «Амур»

«Нефтехимик» обыграл в овертайме хабаровский «Амур» (2:1 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первыми счет открыли хозяева, точным броском отметился Павел Турбин. «Нефтехимик» отыгрался за 4 минуты до конца третьего периода усилиями Рафаэля Бикмуллина. В овертайме решающую шайбу забросил Марат Хайруллин.

В Хабаровске мы в овертайме просто непобедимы! Всех с победой! pic.twitter.com/diPM40LKPs — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) February 18, 2021

Благодаря этой победе нижнекамская команда прервала свою серию из семи поражений подряд. В последний раз «Нефтехимик» побеждал 21 января, когда в гостях обыграл китайский «Куньлунь» (6:5).

Нижнекамцы уже потеряли все шансы на выход в плей-офф КХЛ по итогам регулярного чемпионата.