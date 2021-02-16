Эксперт рассказала, как обнаружить шпиона в смартфоне

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина сообщила, что быстрая разрядка батареи телефона, повышение его температуры и замедление работы могут свидетельствовать о наличии в гаджете шпионских программ, спососбных обеспечить третьим лицам доступ к персональным и платежным данным человека.

Среди других признаков «шпиона» в смартфоне эксперт назвала самостоятельную перезагрузку устройства, увеличение объема используемого трафика, а также оповещения о попытке входа в аккаунт.

«Нередко вирусы маскируются под обычные программы вроде фонарика, будильника или органайзера и только впоследствии проявляют свои вредоносные функции», — рассказала Насибулина агентству «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чтобы предотвратить вред от шпионских программ, следует, во-первых, проверить устройство на наличие вирусов. Также Насибулина порекомендовала полностью сбросить гаджет и настроить его с нуля. При серьезных подозрениях на шпионские программы можно обратиться к специалисту по кибербезопасности.

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Татьяна Демина