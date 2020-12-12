Эксперт рассказал, как предотвратить утечку фото и видео со смартфона

Смартфон может незаметно для человека использовать камеру для создания фото и видео с их последующей отсылкой, когда в нем есть вирус. При этом он может маскироваться под обычные приложения, сообщила агентству «Прайм» аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Чтобы предотвратить заражение телефона вирусами и, как следствие, утечку данных необходимо соблюдать несколько правил.

Во-первых, не следует переходить по подозрительным ссылкам и посещать сайты с нелегальным контентом (бесплатными фильмами, программами и т. д.).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во-вторых, следует скачивать все приложения только в официальных магазинах (Google Play, App Store и Huawei AppGallery). При этом стоит уделить внимание отзывам на программы от других пользователей.



Ранее в Роскачестве порекомендовали владельцам телефонов устанавливать лимит на использование мобильного трафика, чтобы избежать утечки данных из-за вируса.



Татьяна Демина