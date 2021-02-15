«Ак Барс» в гостях обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

«Ак Барс» на выезде обыграл рижское «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дублем в составе казанской команды отметился Стефан Да Коста. Еще по одной шайбе забросили Виктор Тихонов и Михаил Глухов.

Благодаря этой победе в активе «Ак Барса» стало 86 очков. Казанцы продолжают возглавлять турнирную таблицу КХЛ.

Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет в Уфе против местного «Салавата Юлаева».

Отметим, что в Риге не сыграли ряд ключевых игроков основного состава «Ак Барса».