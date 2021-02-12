Казанский ЧОП банкротит «Татнефть Арену» за «пандемийные» долги на 3,6 млн

Сколько ТНА недоплатила охранникам

Казанская частная охранная организация «Волгарь» намерена обанкротить ООО «ЛДС-1000» — это юридическое лицо «Татнефть Арены», именно под таким названием дворец спорта открылся к 1000-летию Казани в 2005 году. «Волгарь» уведомил должника в официальном порядке, информацию о готовящемся иске «Реальному времени» подтвердили в руководстве самой ТНА.

Судя по всему, речь идет о довольно небольшой сумме долга в 3,6 млн рублей — такую сумму ранее «Волгарь» взыскал с «ЛДС-1000» через суд. В материалах суда говорится, что «Волгарь» охранял «Татнефть Арену» как минимум с июня 2019 года и должен был получить по договору 4,15 млн рублей за срок до марта 2020-го — но заплатили ЧОО только 630 тысяч. Суд встал на сторону истца — представители ТНА, впрочем, даже не участвовали в судебных заседаниях.

Выручка «ЛДС-1000» за 2019 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 407,2 млн рублей, чистая прибыль — 3,36 млн рублей. Однако, как рассказал заместитель директора по экономике и финансам ООО «ЛДС-1000» Владислав Струк, по итогам 2020 года компания зафиксировала уже чистый убыток в 88,5 млн рублей.

В материалах суда говорится, что «Волгарь» охранял «Татнефть Арену» как минимум с июня 2019 года и должен был получить по договору 4,15 млн рублей. Фото Максима Платонова

Всему виной пандемия

По словам руководства «Татнефть Арены», к неплатежам привели последствия пандемии. Владислав Струк напомнил, что ледовый дворец пробыл «на карантине» с 16 марта по 30 июня.



— Средств, которые ООО «ЛДС-1000» зарабатывает от деятельности, не связанной с работой ЛДС «Татнефть Арена», для расчетов со всеми контрагентами в 2020 году было недостаточно. Понимая свою социальную ответственность, мы направляли все возможные средства в первую очередь на возврат денег покупателям билетов, — прокомментировал он.

В итоге руководство ТНА обратилось к своим контрагентам с предложением реструктурировать задолженность — и подавляющее большинство, по словам Струка, согласилось пойти навстречу. Не согласились реструктурировать задолженность всего две организации. Одна из них — ЧОО «Волгарь», которая взыскала задолженность через суд.

— В настоящее время судом выдан исполнительский лист на взыскание средств. Мы планируем, что в порядке возбуждения исполнительного производства, видя объективную картину, приставы помогут убедить руководство ООО «ЧОО «Волгарь» согласовать график реструктуризации задолженности, а не взыскивать всю сумму единовременно, создавая риски бесперебойной работе ЛДС «Татнефть Арена». Таким образом, о банкротстве ООО «ЛДС-1000» речи не идет, просто контрагент всеми доступными средствами пытается ускорить взыскание средств по решению суда, — заявили в руководстве ТНА.

Директор охранной организации «Волгарь» Фарит Габдрахманов не стал комментировать «Реальному времени» требования к ООО «ЛДС-1000».

Добавим, что помимо иска от ЧОО «Волгарь» к ЛДС-1000 подавали в 2020 году иски ООО «Эко-Гарант» (суд в удовлетворении иска отказал), а также региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ». Последняя требует с «ЛДС-1000» 4,7 млн рублей, иск еще рассматривается.

Александр Артемьев