Wildberries купила банк «Стандарт-кредит»
Основной владелец и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела 100% долей в ООО «Банк Стандарт-кредит». Об свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
Доля Бакальчук в уставном капитале кредитной организации оценивается в 260 млн рублей.
На базе лицензии банка Wildberries планирует развивать финансовые сервисы для клиентов и предпринимателей, пишет ТАСС.
По данным «Коммерсанта», компания на основе лицензии банка хочет реализовывать карточные программы лояльности, в том числе подарочные карты. Через «Стандарт-кредит» также планируется осуществлять расчеты с поставщиками товаров, представленных на маркетплейсе.
Отметим, что экспортный оборот Wildberries за первые девять месяцев прошлого года вырос на 89%. Оборот компании достиг 17,1 млрд рублей. Wildberries действует в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.
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Ей бы организовать производство товаров в России и торговать не только через Wildberries, но и по всей стране.