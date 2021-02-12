Wildberries купила банк «Стандарт-кредит»

Фото: Максим Платонов (архив)

Основной владелец и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела 100% долей в ООО «Банк Стандарт-кредит». Об свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Доля Бакальчук в уставном капитале кредитной организации оценивается в 260 млн рублей.

На базе лицензии банка Wildberries планирует развивать финансовые сервисы для клиентов и предпринимателей, пишет ТАСС.

По данным «Коммерсанта», компания на основе лицензии банка хочет реализовывать карточные программы лояльности, в том числе подарочные карты. Через «Стандарт-кредит» также планируется осуществлять расчеты с поставщиками товаров, представленных на маркетплейсе.

Отметим, что экспортный оборот Wildberries за первые девять месяцев прошлого года вырос на 89%. Оборот компании достиг 17,1 млрд рублей. Wildberries действует в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Татьяна Демина