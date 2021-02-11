Самый дорогой в Татарстане коттедж обойдется покупателю в 150 млн рублей

Самый дорогой коттедж в Татарстане обойдется покупателю в 150 млн рублей — такое объявление выставили на интернет-платформе «Авито».



Коттедж площадью 600 кв. м расположен в элитном поселке Алтан — в черте Казани. В объявлении сказано, что метро, общественный транспорт, а еще школы и детские сады находятся в шаговой доступности.

Дом оснащен всей необходимой мебелью и техникой, есть гостевой дом, теплый гараж на два автомобиля, открытый банный комплекс, стилизованный под корабль, беседка-шашлычная и водопад. Помимо этого, на территории в 9 соток расположено озеро с фонтаном, последнее зимой можно использовать как каток.

Напомним, в Татарстане за год спрос на загородную недвижимость вырос на 60%. Цены на дома за год цены выросли на 11%, в республике загородная недвижимость обойдется покупателю в среднем в 2,1 млн рублей. В два раза выросла цена за аренду загородного жилья — в 2020 году в месяц она составляла 30 тысяч рублей, это больше показателя 2019 года на 50%.

Маргарита Головатенко