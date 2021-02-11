«Калькуляция» 14 февраля в Татарстане: сколько стоит подарок, свидание и свадьба

Фото: Максим Платонов

Подарки: косметика, ножи и шоколадные яйца

Всплеск заказов от пользователей из Татарстана сразу в нескольких категориях зафиксировал «Яндекс.Маркет» в преддверии Дня святого Валентина. Наибольшую популярность снискали подарочные наборы с косметикой: за период 3—9 февраля покупатели из Татарстана сделали почти в 4,5 раза больше заказов в этой категории, чем за предшествующий период. В среднем жители республики тратили на такой подарок 1300 рублей.

Другой традиционно растущей категорией подарков стала портативная электроника: на 113% выросло количество заказов мобильных телефонов, на 38% — «умных» часов и браслетов. Однако в сервисе обратили внимание еще и на рост заказов в Татарстане игр для приставок и ПК — их число выросло на 150%. Возможно, таким образом женщины хотят порадовать своих избранников. Схожий рост, 158%, зафиксирован в сегменте других традиционных подарков для мужчин — походных ножей и мультитулов.

Также растет популярность сладких подарков. На 200% увеличилось количество заказов шоколадных яиц, на 67% — шоколадной и ореховой пасты и на 45% — шоколадных плиток.

На 200% увеличилось количество заказов шоколадных яиц, на 67% — шоколадной и ореховой пасты и на 45% — шоколадных плиток. Фото: megabonus.com

Традиционно накануне 14 февраля клиенты маркетплейсов начинают больше интересоваться интимными товарами. В этом году в Татарстане спрос на эту категорию вырос на 49%, а самыми популярными товарами стали вибраторы и стимуляторы. В среднем татарстанцы тратили на такую покупку 1660 рублей.

Добавим, что, по данным опубликованного сегодня исследования банка «Открытие», почти половина (49%) жителей ПФО готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина более тысячи рублей. Только 19% жителей округа не планируют ничего дарить на 14 февраля.

Во сколько обойдется свидание…

Среднюю стоимость свидания для регионов России подсчитало издание «Т-Ж»: в основу этих подсчетов легли методики Deutsche Bank, согласно которым среднестатистическое рандеву включает в себя следующие расходы:

Ужин в кафе; Два безалкогольных напитка; Два билета в кино; Два бокала пива; Поездка на такси.

Среднюю стоимость свидания для регионов России подсчитало издание «Т-Ж»: в основу этих подсчетов легли методики Deutsche Bank. Фото: takprosto.cc

Татарстан, согласно этим подсчетам, вошел в двадцатку регионов России с самой низкой стоимостью свидания — 1384 рубля, 17-е место. В среднем по России такое свидание обойдется в 1 671 рубль, дешевле всего (1 074 рубля) — в Омской области, дороже — в ЯНАО (2 582 рубля). Интересно, что Татарстан на 14 февраля оказался популярен для свиданий и у туристов: Казань вошла в топ-5 востребованных направлений по версии сервиса Ostrovok.

Добавим, что, согласно исследованию банка «Открытие», 9% опрошенных жителей ПФО заявили, что потребуют от партнера на первом свидании отрицательный тест на коронавирус.

… и свадьба

Иногда все вышеперечисленное может через некоторое время завершиться свадьбой — 5% жителей Казани намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году, говорится в исследовании «Сбер управление активами» и «Сбер страхование жизни». Схожие результаты были и в начале 2020 года: по-видимому, пандемия не повлияла на намерения казанцев создавать семьи.

5% жителей Казани намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году. Фото: Максим Платонов

Расходы на свадьбу, по мнению жителей Казани, составят в среднем 211 тыс. рублей — это выше «среднего чека» по России, который составляет 188 тыс. рублей. При этом авторы исследования заявляют: большинство (72%) участников опроса считают, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений — они использовали бы текущие накопления и доходы или обратились бы за помощью к родственникам.

Александр Артемьев