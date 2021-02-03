Банк ЗЕНИТ помог 100 подопечным фонда «Синдром любви»

Клиенты, партнеры и сотрудники Банка ЗЕНИТ в ходе благотворительной акции «Чем дальше в лес — тем больше чудес!» собрали для «солнечных» детей более 100 специальных подарков на сумму 131 170 рублей. Средства будут направлены на реализацию программ помощи для особенных детей. Организатором мероприятия выступил фонд «Синдром любви», который оказывает поддержку людей с синдромом Дауна.

В рамках акции участники украшали виртуальную елку новогодними игрушками. В каждой из них — занятие с логопедом, консультация дефектолога или психолога, комплект методической литературы или сразу цикл консультаций от специалистов для ребенка с синдромом Дауна и его родителей. Такие подарки помогут малышам научиться говорить, подготовиться к детскому саду или школе, общаться со сверстниками.

«Сотрудники Банка ЗЕНИТ ежегодно участвуют в акции фонда «Синдром любви». В 2020 году к ней присоединились наши клиенты и партнеры. Уверен, что каждый приобретенный подарок поможет создать условия для успешного развития особенных детей и сделать их жизнь более полноценной», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Мы очень признательны за высокую вовлеченность банка и его сотрудников в нашу благотворительную акцию. Для нас очень важна поддержка бизнеса. Мы уверены, что совместными усилиями сможем создать инфраструктуру, необходимую для реализации потенциала людей с синдромом Дауна в России», — дал комментарий генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева.

Каждый участник акции получил именную открытку с автографом популярной российской теле- и радиоведущей Тутты Ларсен. Также 30 человек, победивших в розыгрыше, стали обладателями уникальных календарей с рисунками особенных детей.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»