КАМАЗ планирует поставлять автобусы и электробусы в Европу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

КАМАЗ планирует поставлять пассажирский транспорт в Европу — для этого необходимо пройти сертификацию. Компания рассчитывает пройти ее уже в этом году, сообщает пресс-служба предприятия.



Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что сегмент пассажирского транспорта становится для компании все более важным: «Наша стратегия ориентирована на создание универсальной модульной платформы, которую мы сейчас разрабатываем вместе с Петербургским политехническим университетом. Хотим спроектировать весь спектр автобусов и электробусов от 9 до 18 метров в новом кузове, с лучшими характеристиками».

По его словам, на данный момент к Европейским требованиям в компании пока не готовы, но в этом году конструкцию можно будет довести до нормы и перейти к экспорту автобусов.

Фото: rostec.ru

Потенциальные европейские потребители знакомы с транспортом КАМАЗа — впервые в Европе электробус продемонстрировали в 2019 году. Модель вызвала интерес со стороны специалистов и операторов общественных пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ планирует удвоить производство электробусов в 2021 году.