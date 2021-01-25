КАМАЗ планирует удвоить производство электробусов в 2021 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году НЕФАЗ (башкирская «дочка» КАМАЗа) планирует удвоить производство электробусов. В 2020-м предприятие выпустило 202 машины.

Кроме того, уже спроектирован 9-метровый электробус, а 18-метровый собран и проходит испытания, рассказал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

«Следующим станет 18-метровый электробус. Мне приятно, что и электробусы, и автобусы ездят по улицам нашей столицы. Этот бизнес становится для нас важным», — приводит слова Когогина пресс-служба КАМАЗа.

Фото: rostec.ru

Гендиректор предприятия подчеркнул, что оборот этого сегмента бизнеса должен выйти на 30 млрд рублей.

«Признаю, к пассажирскому транспорту я всегда относился как к вспомогательному направлению для КАМАЗа, однако мы сумели сделать технику, которая стала технологическим лидером на отечественном рынке», — сказал Когогин.

Отмечается, что на линиях Москвы курсируют уже 400 электробусов КАМАЗ, при этом половина из них была поставлена в течение 2020 года.