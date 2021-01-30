В Карабахе начал работу российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня

В Агдамском районе Азербайджана в районе населенного пункта Киямаддинли открылся совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом пишет «Интерфакс».

Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, которые нарушают договоренности сторон.

Контролировать режим прекращения огня будут в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В связи с этим будет создана рабочая группа, которой в ближайшее время предстоит создать рабочие экспертные подгруппы, представить конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.



Татьяна Леухина