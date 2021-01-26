Татарстан попал в топ-10 регионов-лидеров по снижению средней премии по ОСАГО в 2020 году

Татарстан занял четвертое место в топе по снижению средней премии для легковых автомобилей физлиц в 2020 году — средняя премия составила 5 863 рубля, показав снижение на 1,6%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.



Татарстан обошли Пермский край (5 055 рублей, снижение на 2,3%), Владимирская область (4 654 рубля, снижение на 1,9%) и Псковская область (3 557 рублей, снижение на 1,7%). В этих регионах проживает более 25% автовладельцев России. Средняя премия по ОСАГО для авто физлиц в 2020 году составила 5 497 рублей, то есть она осталась на уровне 2019 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в ЦБ РФ в 2020 году поступило около 11% жалоб по вопросам ОСАГО.