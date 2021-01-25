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Правительство РФ автоматически продлит на год лицензии для предпринимателей из 10 сфер

12:58, 25.01.2021
Правительство РФ автоматически продлит на год лицензии для предпринимателей из 10 сфер
Фото: Иван Крылов / wikimedia.org

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал новую меру поддержки бизнеса. Правительство продлит на год действие лицензий для предпринимателей из 10 сфер.

«Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, соответствующее постановление подготовлено», — цитирует премьера ТАСС.

Фото: government.ru

Это позволит бизнесу работать без переоформления документации. Также власти рассчитывают плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью переоформления документов.

Мишустин также напомнил, что ранее были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тыс. лицензий и свыше миллиона других разрешений.

ОбществоВластьБизнес
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