Правительство РФ автоматически продлит на год лицензии для предпринимателей из 10 сфер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал новую меру поддержки бизнеса. Правительство продлит на год действие лицензий для предпринимателей из 10 сфер.
«Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, соответствующее постановление подготовлено», — цитирует премьера ТАСС.
Это позволит бизнесу работать без переоформления документации. Также власти рассчитывают плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью переоформления документов.
Мишустин также напомнил, что ранее были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тыс. лицензий и свыше миллиона других разрешений.ОбществоВластьБизнес
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