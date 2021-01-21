В 2020 году объем выполненных строительных работ в Татарстане составил 370 млрд рублей

Фото: скриншот трансляции коллегии

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин открыл итоговую коллегию ведомства. По его словам, ушедший «коронавирусный» год стал серьезным испытанием для экономики. Он отметил, что, принимая во внимание объемы и масштабы отрасли, президент РТ Рустам Минниханов поручил не снижать темпы работы.

В 2020 году объем выполненных работ составил 370 млрд рублей и был на уровне 2019 года. За год было введено 2 млн 680 тыс. кв. м жилья.

В прошлом году было выдано 10 492 льготных кредита на общую сумму 27 млрд рублей.

Айзатуллин также предложил создать межведомственный совет по развитию трех агломераций — Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.