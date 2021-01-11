Как сетевики «команды Гузель Уразовой» поссорились с татарстанскими телеграм-каналами

Танцы в «Корстоне»

В татарстанском сегменте «Телеграма» набирает обороты конфликт между «командой Гузель Уразовой» (Уразова — известная представительница татарской эстрады), занимающейся реализацией косметики корейского бренда Atomy методами сетевого маркетинга, и админами ресурсов «Иптәшләр Татарлар». Последние в довольно нелестной форме отозвались о бизнес-форуме бренда Atomy, который прошел в Казани 9 января в «Корстоне».

Спорную публикацию «Иптәшләр» выложили в тот же день — в посте было видео с танцами на сцене этого форума. Прокомментировали его следующим образом:

«Энэльщики или атомщики (в сортах [отходов] не разбираемся) из команды Гузель Уразовой кучкуются и делают странные коллективные движения. Похоже на секту».

Сама запись, по всей видимости, была взята из инстаграм-аккаунта татарской певицы. Судя по видео, мероприятие оказалось довольно популярным — во всяком случае, зал «Корстона» был полон настолько, насколько позволяют правила социальной дистанции.

Вскоре на такую характеристику отреагировали и сами «сетевики» — накануне «Иптәшләр» выложили переписку с аккаунтом «команды Гузель Уразовой»: те требовали изменить содержание публикации (и админы тут даже «пошли навстречу» — после этого, похоже, и появилась формулировка про сорта), а затем удалить, угрожая блокировкой аккаунта.

«Беспринципные артисты татарской эстрады, пользуясь доверием своей аудитории в «Инстаграм», создают гигантские структуры сетевого бизнеса, продавая бесполезные порошки и косметику. В период коронакризиса и экономического спада население несет последние сбережения в сетевые структуры, веря в обещанные такими Уразовыми заработки», — прокомментировали это админы «Иптәшләр».

Этот пост разместили у себя и другие крупные татарстанские телеграм-каналы — «Неудаща», «Еду в Татарстан», Bikbov.guru.

При этом к вечеру «команде Уразовой» даже удалось добиться определенных успехов — спорную публикацию из «Инстаграма» все же удалили, как заявляют админы «Иптәшләр», после жалоб на нарушение авторских прав. В «Телеграме» публикация осталась, «Иптәшләр» добавили к ней еще порцию критики. При этом в комментариях к постам некоторые пользователи выступили в поддержку «команды Уразовой», осудив тон публикаций в адрес «сетевиков».

«Реальное время» также направило просьбу о комментарии самой Гузель Уразовой через ее пиар-менеджера. О волне негатива в соцсетях до сегодняшнего утра Уразовой было неизвестно. В «команде Гузель Уразовой» пока не отреагировали на вопросы издания.

Кто такие Atomy и причем тут Уразова

Как уже было сказано выше, Atomy — бренд корейской косметики, который позиционирует свой продукт как «премиальный». Известно о нем сравнительно немного, основной источник информации — сайт и соцсети самой же компании или ее партнеров. Там сказано, что Atomy основана в 2009 году и «осуществляет прямые продажи в 14 регионах мира, включая Южную Корею (по состоянию на декабрь 2019 года)».

Atomy — бренд корейской косметики, который позиционирует свой продукт как «премиальный». Фото: tgstat.ru

Основателем компании является корейский бизнесмен Пак Хан Гиль. На ресурсах Atomy фигурируют цитаты из его интервью, якобы опубликованного в Forbes («Реальному времени» не удалось обнаружить оригинал публикации), в которых говорится, что за год компании удалось заработать около $1,25 млрд.

В основном продажи идут методами пресловутого сетевого маркетинга, что, впрочем, характерно для многих косметических брендов. При этом компания явно занимается вопросом собственной репутации в интернете — по крайней мере, первые страницы поиска заполнены позитивными отзывами о компании. Вместе с тем у компании есть и несколько обычных «офлайн»-магазинов.

Один из таких магазинов в августе 2020-го открылся в «Корстоне», а на его открытии выступала Гузель Уразова. Похоже, что Уразова является для бренда кем-то вроде амбассадора, причем информации о других «звездных» представителях бренда «Реальному времени» обнаружить не удалось.

Надо сказать, подобное партнерство явно дает Atomy ощутимую аудиторию — у инстаграм-страницы самой Уразовой более полумиллиона подписчиков, у официальной страницы бренда — около 36 тысяч.



Александр Артемьев